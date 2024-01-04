​Ловчев считает «Спартак» разочарованием года

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подвёл итоги 2023 футбольного года посредством нескольких публикаций в своём телеграм-канале. Разочарованием года Ловчев считает «Спартак». Свою позицию ветеран «красно-белых» объяснил нестабильностью команды Гильермо Абаскаля.

«Класс – это стабильность. «Спартак» же показывает в отдельных матчах просто классный футбол, когда соперника буквально сметают с поля, а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо», - написал Ловчев.

Ловчев отметил, что при такой нестабильности невозможно бороться за титул чемпиона России. Эту самую нестабильность ветеран «Спартака» связывает с недоработкой главного тренера Гильермо Абаскаля.

Добавим, что «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на восемь очков.