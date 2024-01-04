Смородская не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах столичного «Спартака» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметила, что «красно-белые» точно не будут бороться за титул, ведь у них вообще не выстроена команда.

«Бывают матчи, где «красно-белые» смотрится хорошо, но этого не хватит, чтобы догнать «Зенит», «Краснодар» и «Динамо», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Подопечные Гильермо Абаскаля после первой части сезона Российской премьер-лиги занимают пятое место в турнирной таблице.