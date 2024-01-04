Булыкин высказался об аренде Ренана в «Интернасьонал»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об аренде защитника питерского «Зенита» Роберта Ренана в бразильский «Интернасьонал» до конца этого календарного года.

Экс-игрок сборной России отметил, что если футболист хочет уйти или не подходит тренеру, то аренда является оптимальным вариантом.

«Я три раза был в аренде, три раза была польза от этого и для меня, и для нового клуба, и для старого», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

В текущем сезоне бразилец принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Его соглашение с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года.