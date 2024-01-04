Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался об аренде Ренана в «Интернасьонал»

04 Января 2024 • 19:17 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об аренде защитника питерского «Зенита» Роберта Ренана в бразильский «Интернасьонал» до конца этого календарного года. 

Экс-игрок сборной России отметил, что если футболист хочет уйти или не подходит тренеру, то аренда является оптимальным вариантом.

«Я три раза был в аренде, три раза была польза от этого и для меня, и для нового клуба, и для старого», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

В текущем сезоне бразилец принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Его соглашение с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин Интернасьонал Роберт Ренан ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 7
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 6
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев считает «Спартак» разочарованием года
19:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ
19:17 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался об аренде Ренана в «Интернасьонал»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Широков рассказал, почему «Зенит» делает ставку на бразильцев
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не интересуется Рыбчинским
18:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не верит в скорое возвращение российского футбола в Европу
18:34 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о состоянии Дивеева
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Черышев допускает переход в клуб РПЛ
18:25 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Арбузов пройдёт медосмотр для перехода в «Балтику»
18:17 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» прокомментировали информацию о предложении по Граму
18:14 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Пари НН» Эдедем продолжит карьеру в Казахстане слухи
17:56 · Россия. Премьер-лига
​В «Балтике» озвучили задачу на весну
17:53 · Россия. Премьер-лига
​В «Балтике» рассказали о работе по трансферам
17:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальбуэны - о возможном переходе в «Байю»: Нет никаких шансов, что это случится
17:37 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» отреагировали на информацию об уходе Гилерме
Все новости
Рекомендуем