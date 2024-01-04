Широков рассказал, почему «Зенит» делает ставку на бразильцев

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков рассказал, почему питерский клуб делает основную ставку на бразильских игроков.

Специалист считает прагматизмом то, что в стартовом составе команды с берегов Невы иногда проявляются два российских игрока, один из которых вратарь, ведь они хотят побеждать, а у них нет цели показывать очень яркий футбол.

«Просто бразильцы добавляют красок. Для питерцев это важно. Культурная столица всё-таки, творческие люди», - цитирует Широкова Metaratings.ru.

Напомним, что подопечные Сергея Семака ушли на зимний перерыв на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.