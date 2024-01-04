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«Пари НН» не интересуется Рыбчинским

04 Января 2024 • 18:55 Комментировать

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался об информации, что нижегородский клуб заинтересован в услугах полузащитника московского «Локомотива» Дмитрие Рыбчинском.

«К Диме, честно говоря, нет у нас интереса в данный момент: мы больше ищем игроков центральной зоны», - приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

Контракт 25-летнего правого полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Рыбчинский принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Рыбчинский Пари НН Дмитрий Кондратов ещё теги
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