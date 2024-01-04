Канчельскис не верит в скорое возвращение российского футбола в Европу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении российского футбола на европейскую арену.

Специалист отметил, что всякое может случиться в этом году, но он не верит, что это может произойти, и на данный момент никто не сможет вернуть Россию, даже если этого очень захотят.

«Для нас в этом году ничего не поменяется. Будем пытаться найти соперников, который смогут выйти против нас», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что в конце февраля 2022 года весь российский футбол был отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.