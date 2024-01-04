​Агент высказался о состоянии Дивеева

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, дал комментарий по поводу состояния футболиста.

Стоит напомнить, что Дивеев травмировал голеностоп ещё в июльском матче против «Зенита» в Суперкубке России. Вскоре после той игры защитник перенёс хирургическое вмешательство.

«Игорь продолжает тренироваться и в отпуске. Пока прогноз не меняется. Рассчитываем, что Игорь будет полноценно тренироваться начиная со второго сбора. Надеюсь, он полностью восстановится к возобновлению сезона. Всё к этому идет», - цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Всего за ЦСКА Игорь Дивеев провёл 134 матча. В них защитник отметился 11 голами и четырьмя голевыми передачами.