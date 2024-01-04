​Черышев допускает переход в клуб РПЛ

Полузащитник Денис Черышев ответил на вопрос, может ли он оказаться в чемпионате России в летнее трансферное окно.

«Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них интерес ко мне (улыбается). Конечно, все [предложения] рассмотрю. Дома решим, как дальше продолжать карьеру. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы ещё много лет играть в футбол», - цитирует Черышева «РИА Новости».

В настоящий момент 33-летний Черышев представляет «Венецию», которая выступает в Серии Б. В нынешнем сезоне россиянин поучаствовал в девяти матчах команды. В них Черышев результативными действиями не отмечался.

Действующий контракт Дениса Черышева с «Венецией» рассчитан до конца сезона.