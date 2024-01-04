Стало известно, когда Арбузов пройдёт медосмотр для перехода в «Балтику»

Агент полузащитника московского ЦСКА Ярослава Арбузова Алексей Сафонов рассказал, когда его клиент пройдёт медицинский осмотр перед переходом в калининградскую «Балтику».

«Дата УМО Арбузова для «Балтики»? Ярослав пройдёт медобследование вместе с командой 13 января», - приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что «Балтика» заплатит за игрока 20 миллионнов рублей, а контракт будет заключён на 4,5 года.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел четыре матча за основную команду ЦСКА четыре матча, проведя на поле всего сто минут, в которых отметился одним забитым мячом.