​В «Зените» прокомментировали информацию о предложении по Граму

В прессе появилась информация о том, что «Зенит» повторил предложение ЦСКА по защитнику Алаа Граму. Питерцы якобы тоже готовы заплатить за 22-летнего футболиста национальной сборной Туниса 1,8 миллиона евро.

Комментарий по поводу информации из пресс дал Александр Медведев – глава правления питерского клуба.

«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму? Ерунда», - цитирует Медведева «Чемпионат».

«Зенит» проводит зимние каникулы на второй строчке в таблице российского чемпионата. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на два зачётных балла.

​«Сфаксьен» ждёт новых предложений по Граму от «Зенита» и ЦСКА