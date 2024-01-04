Опорный полузащитник «Пари НН» Эссьен Эдедем продолжит карьеру в Казахстане, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, нижегородская команда договорился о трансфере игрока в «Тобол», а сумма трансфера составит 70 тысяч евро.

Напомним, что 25-летний нигерийский футболист пополнил ряды «Пари НН» на правах свободного агента, заключив контракт до лета 2025 года.

В текущем сезоне Эдедем принял участие в 11 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее он выступал за армянский «Ван».