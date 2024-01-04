​В «Балтике» озвучили задачу на весну

Равиль Измайлов, который работает на посту генерального директора «Балтики», ответил на вопрос о задачах команды на вторую часть сезона.

«Впереди нас ожидает 12 финалов. Мы хотим заработать очки в каждом из этих матчей. А в таблицу будем смотреть по окончании сезона», - цитирует Измайлова Sport24.

После восемнадцати туров чемпионата России «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича смогла набрать 13 очков. От зоны «стыков» калининградцы отстают на два очка, а от зоны выживания – на шесть.

Сезон Российской премьер-лиги продолжится после зимних каникул – в начале марта.