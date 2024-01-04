​В «Балтике» рассказали о работе по трансферам

Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора «Балтики», высказался насчёт работы клуба на зимнем трансферном рынке.

«Балтика» ведёт активную работу на трансферном рынке, есть продвижения в некоторых переговорах. Позиции, которые хотим усилить, назвать не готов», - цитирует Измайлова Sport24.

Гендиректор «Балтики» также отметил интерес других клубов к действующим футболистам команды. По словам Измайлова, вероятность исходящих трансферов есть.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне прямого вылета.