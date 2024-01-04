Агент Бальбуэны - о возможном переходе в «Байю»: Нет никаких шансов, что это случится

Агент защитника и капитана московского «Динамо» Фабиана Бальбуэны Агусти Параха высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересована бразильская «Байя».

Агент отметил, что нет никаких шансов, что это произойдёт, ведь парагваец счастлив выступать за «бело-голубых».

«Вы с большей вероятностью примете приглашение на ужин, чем Фабиан Бальбуэна сыграет в «Баие», ха-ха», - приводит слова Парахи Sport24.

Контракт Бальбуэны с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.