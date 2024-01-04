​В «Локомотиве» отреагировали на информацию об уходе Гилерме

В прессе появилась информация о том, что голкипер Гилерме может сменить «Локомотива» на «Сочи» в зимнее трансферное окно. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе «железнодорожников».

«Маринато – легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности», - ответ пресс-службы «Локомотива» приводит Sport24.

В сезоне 2023/2024 Маринато Гилерме не играл за «Локомотив» в Премьер-лиге. При этом 38-летний вратарь провёл пять матчей в Кубке России.

Добавим, что «Локомотив» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.