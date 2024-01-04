​Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал лучшего футболиста команды прямо сейчас. По мнению Аленичева, самый высокий уровень в стане «красно-белых» имеет нападающий Квинси Промес.

«Однозначно Промес сейчас сильнейший игрок в «Спартаке». Да, это не тот Промес, который был шесть-семь лет назад, но и партнёры тогда у него были другие. С другой стороны, соперники тоже поменялись, они стали чуть слабее, поэтому он и сейчас выглядит очень прилично», - цитирует Аленичева ТАСС.

Аленичев также указал на то, что Промесу непросто выступать на таком уровне, учитывая давление. Как известно, в родных Нидерландах футболист имеет проблемы с законом.

В четверг Квинси Промесу исполнилось 32 года, «Спартак» поздравил своего бомбардира. В сезоне 2023/2024 Промес провёл 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.