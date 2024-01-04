Ловчев назвал лучшего тренера в России в 2023 году

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кого считает лучшим наставником в России в прошедшем календарном году.

Эксперт выделил главного тренера московского «Динамо» Марцела Личку, ведь после перехода в более сильную команду (Прим. — из «Оренбурга»), он смог проявить себя на новом уровне, показывая неплохой результат.

«У Лички хорошо получалось в «Оренбурге», в «Динамо» поначалу были проблемы, но затем игру он сбалансировал — и «бело-голубые» перестали упускать победу в ситуации, когда вели в счете», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице.