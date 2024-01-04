​Аленичев рассказал о сильных качествах Романцева

В четверг Олегу Романцеву исполнилось 70 лет. О бывшем тренере «Спартака» высказался Дмитрий Аленичев. Он не только отметил влияние специалиста на свою карьеру, но и рассказал о сильных качествах Романцева.

По словам Аленичева, Романцев играл на высоком уровне, что позволяло ему хорошо разбираться в различных футбольных нюансах.

«Он большой фанат футбола, буквально им жил, и он очень тонкий психолог, всегда в стрессовых ситуациях он умел найти нужные слова и подход к каждому футболисту», - цитирует Аленичева ТАСС.

Отметим, что как тренер Олег Романцев девять раз приводил «Спартак» к чемпионству – один раз во времена СССР и восемь раз в России.

​Романцев раскрыл свою футбольную мечту