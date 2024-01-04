Ловчев считает «Зенит» командой 2023 года в России

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, какую команду считает лучшей в прошедшем календарном году в России.

Эксперт выделил питерский «Зенит», который стал победителем Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23, да и на протяжении всего года подопечные Сергея Семака играли в футбол, имея сильнейший состав в чемпионате.

«Очень сильно на результат осени повлиял уход Малкома и Кузяева. Но у меня все равно нет сомнений, что именно «Зенит» станет чемпионом», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, что после первой части нынешнего сезона в лидерах турнирной таблицы расположился «Краснодар».