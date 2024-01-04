​Аленичев: «Благодаря Романцеву я стал тем, кем стал»

Дмитрий Аленичев высказался о бывшем главном тренере «Спартака» - об Олеге Романцеве. В четверг экс-рулевой «красно-белых» отмечает 70-й день рождения.

По словам Аленичева, достижения Романцева на тренерском мостике «Спартака» говорят сами за себя. Аленичев отметил и вклад Романцева в его карьеру игрока.

«Если говорить обо мне, то именно благодаря ему я стал тем, кем стал, уехал в своё время в Италию, где в те времена был самый сильный чемпионат», - цитирует Аленичева ТАСС.

Аленичев добавил, что не раз благодарил Романцева за совместную работу, и что он считает Романцева тренером номер один.

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