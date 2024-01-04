Дьяков: Я буду следить за Олимпиадой, если наши там будут выступать

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, будет ли он смотреть предстоящие Олимпийские игры в Париже.

Экс-футболист сборной России отметил, что будет следить за соревнованиями, если в них будут выступать российские атлеты.

«Если наших спортсменов там не будет, то за суперинтересными соревнованиями. Без россиян не так пристально буду следить», - приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, что Олимпиада во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский (МОК) комитет допустил спортсменов из России, но в нейтральном статусе и при соблюдении определённых условий.