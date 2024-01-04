​«Спартак» поздравил Промеса с днём рождения

В четверг, 4 января, день рождения отмечает Квинси Промес. Нападающему «Спартака» исполнилось 32 года. По этому случаю клуб поздравил нидерландского футболиста.

«Одного поста не хватит, чтобы описать все достижения Братухи в «Спартаке». Желаем, чтобы этот список только пополнялся! С днём рождения, Квинси!» - говорится в сообщении «красно-белых».

Всего за «Спартак» Квинси Промес провёл 235 матчей. В них нидерландец записал на свой счёт 114 голов и 59 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.