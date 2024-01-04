Тарханов: Романцев в плане футбола сильнейший специалист

Известный специалист Александр Тарханов высказался о бывшем наставнике московского «Спартака» Олеге Романцеве, которому сегодня, 4 января, исполнилось 70 лет.

Тарханов отметил, что у него с Романцевым был одинаковый взгляд на футбол, ведь они ставили комбинационную игру, при этом он считает своего коллегу сильнейшим специалистом в плане футбола, ведь достаточно посмотреть, как он строил игру и руководил тренировочным процессом.

«Причем, каждый день на тренировках все упражнения делали вроде бы одни и те же, но «фишка» как раз заключалась в том, что все доводилось до автоматизма», - приводит слова Тарханова Bobsoccer.ru.