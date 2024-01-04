Сборная России поздравила Романцева с юбилеем

Пресс-служба сборной России поздравила с 70-летием бывшего главного тренера команды Олега Романцева.

«Легендарный тренер, имеющий наибольший процент побед среди всех специалистов, которые руководили сборной России», - говорится в сообщении.

Сборная России пожелала Романцеву здоровья, счастья и благополучия.

Олег Романцев тренировал сборную России на протяжении двух периодов – в 1994-1996 годах и в 1998-2002 годах. Всего под руководством этого специалиста команда провела 58 матчей. В них результаты были такими: 36 побед, 11 ничьих и 11 поражений.

​Романцев ответил, будет ли снова работать тренером