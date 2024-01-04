​Романцев выбрал наиболее памятный матч в тренерской карьере

Известный в прошлом главный тренер «Спартака» Олег Романцев выбрал наиболее памятный матч в своей тренерской карьере.
«Если говорить о тренерской карьере, то, наверное, 1989 год с Киевом в Москве, но это был предпоследний матч, потому что у нас была ещё игра в Вильнюсе. Первое [чемпионство] всегда запоминается», - цитирует Романцева ТАСС.
23 октября 1989 года «Спартак» обыграл на своём поле киевское «Динамо» со счётом 2:1. В этом матче «красно-белые» обеспечили себе титул чемпиона СССР. Отметим, что под руководством Романцева спартаковцы потом ещё восемь раз становились чемпионами России.
Романцев назвал свой самый памятный матч игроком
Романцев ответил, будет ли снова работать тренером
Бан пользователя