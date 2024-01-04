​Романцев выбрал наиболее памятный матч в тренерской карьере

Известный в прошлом главный тренер «Спартака» Олег Романцев выбрал наиболее памятный матч в своей тренерской карьере.

«Если говорить о тренерской карьере, то, наверное, 1989 год с Киевом в Москве, но это был предпоследний матч, потому что у нас была ещё игра в Вильнюсе. Первое [чемпионство] всегда запоминается», - цитирует Романцева ТАСС.

23 октября 1989 года «Спартак» обыграл на своём поле киевское «Динамо» со счётом 2:1. В этом матче «красно-белые» обеспечили себе титул чемпиона СССР. Отметим, что под руководством Романцева спартаковцы потом ещё восемь раз становились чемпионами России.

​Романцев назвал свой самый памятный матч игроком

Романцев ответил, будет ли снова работать тренером

Романцев раскрыл свою футбольную мечту