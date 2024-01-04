​Романцев назвал свой самый памятный матч игроком

Олег Романцев по случаю своего 70-летия дал интервью. В нём известный в прошлом главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о своих самых запоминающихся матчах. Если говорить о карьере футболиста, то Романцев выделил «золотой» для «красно-белых» матч против СКА в Ростове-на-Дону.

«Всегда, когда в первый раз становишься чемпионом, понимаешь, что это остаётся на всю жизнь. Первый раз игроком я стал чемпионом в Ростове, очень запомнился этот тяжелый матч, погода не очень хорошая», - цитирует Романцева ТАСС.

Матч СКА – «Спартак» проходил 25 ноября 1979 года. Московская команда победила в Ростове-на-Дону со счётом 3:2.

Отметим, что Олег Романцев как игрок становился чемпионом СССР один раз.

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