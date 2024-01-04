​Романцев отметил работу Карпина

Олег Романцев отмечает свой 70-й день рождения. Давая комментарий о тренерской школе в России, известный в прошлом рулевой московского «Спартака» отметил работу Валерия Карпина в «Ростове».

«Я смотрю команды и вижу, что в некоторых клубах есть недокоплектация, но команды играют, значит, это тренерская работа. В прошлом году «Ростов» выступил хорошо, он был не укомплектован, но весь сезон вверху таблицы, это тренерская работа», - цитирует Романцева ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ростов» занял в чемпионате России четвёртое место. Команда Валерия Карпина в итоговой турнирной таблице от второго ЦСКА отстала на пять зачётных баллов. В настоящий же момент ростовчане располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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