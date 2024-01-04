В четверг Олег Романцев отмечает юбилей – ему «стукнуло» 70 лет. «Спартак» поздравил своего бывшего главного тренера с юбилеем. Позже пресс-служба московского клуба опубликовала в телеграм-канале подборку фотографий Романцева, в том числе очень давних.

Олег Романцев как тренер девять раз приводил «Спартак» к чемпионским титулам – один раз во времена СССР и восемь раз в России. Если говорить о еврокубках, то в 1991 году под руководством Романцева «красно-белые» смогли добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Добавим, что сейчас «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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