По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в «Сфаксьене» тормозят переговоры с ЦСКА и «Зенитом», которые сделали предложения по защитнику Алаа Граму.

В тунисском клубе ждут от москвичей и питерцев улучшенных предложений, на данный момент оба клуба предложили за футболиста 1,8 миллионов евро.

Сам 22-летний Грам не против переезда в Россию, однако он хотел бы определиться с будущим после Кубка африканских наций. Алаа является футболистом национальной сборной Туниса.

Отметим, что на текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги второе место, а ЦСКА – восьмое.