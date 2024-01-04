​Романцев: «Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной»

В четверг 70-й день рождения отмечает заслуженный российский тренер Олег Романцев. Экс-рулевой «Спартака» ответил на вопрос о современной тренерской школе в России.

Давая комментарий, Романцев отметил, что сейчас многие материалы о тренерской работе можно отыскать в сети Интернет. По словам Романцева, ему трудно сказать, имеется ли кризис в российской тренерской школе.

«Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной. Просто в связи с этими так называемыми санкциями сейчас на российских, не только футбольных специалистов, не обращают внимания», - цитирует Романцева ТАСС.

Романцев указал на то, что российских тренеров из других видов спорта в настоящий момент тоже никуда не приглашают.

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