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​Романцев раскрыл свою футбольную мечту

04 Января 2024 • 16:24 Комментировать

Олег Романцев, известный в прошлом российский тренер, по случаю 70-летия ответил на вопрос о своей футбольной мечте. По словам экс-рулевого «Спартака», он хотел бы, чтобы кто-то из учеников превзошёл его на тренерском уровне.

«Сейчас нет никакой футбольной мечты. Конечно, хочется, чтобы мои парни достигли большего, чем я, вот мечта. Что есть, то есть, я искренне говорю, чтобы кто-то из них переплюнул меня», - сказал Романцев ТАСС.

Под руководством Олега Романцева «Спартак» выиграл много трофеев, в частности девять чемпионских титулов (один и них – во времена СССР). Также стоит отметить попадание в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 1990/1991. Тогда москвичи проиграли «Марселю».

Романцев ответил, будет ли снова работать тренером

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев
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