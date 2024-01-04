​Романцев ответил, будет ли снова работать тренером

Известный российский тренер Олег Романцев по случаю своего 70-летия ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской карьеры.

«Не думал об этом. Нет, не смогу, всё-таки я, видимо, работая в таком режиме, выжал себя надолго, если не до конца. Чтобы работать, нужно быть готовым 24 на 7 думать, двигаться, что-то делать, работать. У меня таких сил нет, я к футболу очень честно отношусь», - цитирует Романцева ТАСС.

Олег Романцев известен главным образом по работе у руля «Спартака». С «красно-белыми» как тренер Романцев один раз становился чемпионом СССР и восемь раз – чемпионом России. Были и другие трофеи, а если говорить о международном уровне, то особняком стоит полуфинал Лиги чемпионов 1991 года.

В настоящий момент «Спартак» тренирует испанский тренер Гильермо Абаскаль.