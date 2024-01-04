​«Спартак» поздравил Романцева с днём рождения

В четверг Олегу Романцеву исполнилось 70 лет. Своего бывшего рулевого поздравил московский «Спартак». Клуб пожелал специалисту крепкого здоровья и долголетия. Разумеется, «красно-белые» в поздравлении вспомнили о достижениях Романцева, в частности о восьми титулах чемпиона России и об одном титуле чемпиона СССР.

«Две из четырех звёзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при Олеге Романцеве», - отмечает пресс-служба «Спартака».

Отдельно «Спартак» поблагодарил Олега Романцева за игровой стиль «Спартака», который запомнился многим фанатам.

Добавим, что «Спартак» проводит зимние каникулы на пятой позиции в таблице Премьер-лиги.