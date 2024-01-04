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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму

04 Января 2024 • 16:05 Комментировать

Защитник Алаа Грам в скором времени может переехать в Россию – на игрока претендуют «Зенит» и ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб поднял предложение по Граму для «Сфаксьена» с 1,5 до 1,8 миллиона евро. Там самым «сине-бело-голубые» повторили последнее предложение «армейцев».

Отмечается, что «Зенит» готов и дальше участвовать в торгах по 22-летнему игроку сборной Туниса. В то же время источник отмечает, что если Грам подпишет контракт с «Зенитом», то дальше его ждёт аренда в другой клуб чемпионата России (вероятно - в «Сочи» или «Факел»).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Сфаксьен трансферы футбола - зима 2024 Алаа Грам ещё теги
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