​«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму

Защитник Алаа Грам в скором времени может переехать в Россию – на игрока претендуют «Зенит» и ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб поднял предложение по Граму для «Сфаксьена» с 1,5 до 1,8 миллиона евро. Там самым «сине-бело-голубые» повторили последнее предложение «армейцев».

Отмечается, что «Зенит» готов и дальше участвовать в торгах по 22-летнему игроку сборной Туниса. В то же время источник отмечает, что если Грам подпишет контракт с «Зенитом», то дальше его ждёт аренда в другой клуб чемпионата России (вероятно - в «Сочи» или «Факел»).