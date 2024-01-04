​Олегу Романцеву – 70 лет

В четверг, 4 января, день рождения отмечает один из самых известных российских тренеров – Олег Иванович Романцев. Его многие знают главным образом по работе со «Спартаком» и национальной сборной России. Романцеву исполнилось 70 лет.

Под руководством Романцева «Спартак» один раз выигрывал чемпионат СССР и восемь раз становился чемпионом России. Также команда завоёвывала и другие трофеи. Стоит отметить и попадание в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 1990/1991, где «красно-белые» уступили «Марселю».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поздравляет Олега Ивановича Романцева с юбилеем.