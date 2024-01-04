Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «Зенита».

- «Зенит» отдал Ренана в аренду в «Интернасьонал». Это правильное решение?

- Оно ожидаемое. Надо признать, что трансфер был не совсем удачный. Ренан не смог себя проявить, адаптироваться. Думаю, «Зенит» хотел его продать, но и аренда не самый худший вариант. Я, правда, не знаю условия этой аренды. Если «Зенит» не будет ничего платить, например, зарплату Ренану, это уже будет хорошо, потому что видно, что трансфер неудачный.

- Почему Ренан проиграл конкуренцию за место в составе? У него такой слабый уровень, отсутствует мотивация, или он не смог адаптироваться?

- С бразильцами все может быть. Все названные причины могут играть роль. Адаптироваться в нашем футболе может не каждый бразилец. Я это по своему опыту знаю. Не думаю, что Ренан – слабый защитник. Скорее всего, переезд в другую страну с другой ментальностью сказывался на нем. Видимо, он не смог адаптироваться. Что-то не получилось.

- Мы помним, как плохо начинал в «Зените» Малком, какой катастрофический первый сезон провел Кассьерра. Стоит ли дать еще один шанс Ренану после аренды?

- Шанс можно дать, но все места заняты легионерами. Видимо, руководство питерского клуба хочет освободить место, потому что «Зенит» будет кого-то покупать.

- Пишут, что 26-летный центральный защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит».

- Не знаю, сможет ли он заменить Ренана, но знаю, что клуб слишком увлекся бразильским рынком и слишком много футболистов оттуда берет. Сейчас, когда мы изолированы, я думаю, питерцам лучше обратить внимание на своих воспитанников и на свою школу, на которую тратятся огромные деньги, но она никого не дает основной команде.

- Если «Зенит» будет смотреть на своих воспитанников, результаты пойдут на спад, а такой клуб не может себе позволить потерять один-два сезона, чтобы кого-то наиграть в состав.

- Спад же и сейчас идет, несмотря на то, что на поле выходят восемь иностранцев. В этом году «Зенит» выглядит не так, как в прошлом сезоне. Спад может быть и из-за того, что тренерский штаб засиделся. Но мне кажется, что спад идет еще и от того, что бразильцы в команде понимают, что у них преимущество, что они классом выше. Посмотрите матчи, которые выдавал в этом сезоне «Зенит». Ребята забьют мяч и начинают валять дурака, не очень выкладываются, и это ведет к потере очков. Это не интересный футбол для болельщиков и команды. Поэтому надо больше внимания уделять своим игрокам, а не легионерам. Да, какие-то трудности это вызовет, но зато появится интерес. В том году было много неинтересных матчей, они предсказуемы, с кем бы «Зенит» не играл. Питерцы атакуют, соперник обороняется, «Зенит» забивает, начинает валять дурака. Если той команде повезет, и она забьет мяч - вырвет ничью. А так команда Семака побеждает.

- У легионеров нет мотивации из-за того, что их в любом случае поставят в состав?

- Потому что их купили, иначе тренерскому штабу зададут вопрос, зачем их покупали. Мостового, Кругового, Чистякова, Сутормина, Ерохина сажают на лавку, потому что надо дать шанс дорогостоящему легионеру.

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- Какие позиции нуждаются в усилении у «Зенита»?

- Надо кого-то продавать, потому что и так слишком перегружена скамейка и зарплатная ведомость. «Зенит» и сейчас силен. У него два равнозначных состава. Это не очень хорошо.

- Среди возможных приобретений называются одни легионеры. Неужели нет российских футболистов, которые могли бы усилить состав питерской команды?

- «Зенит» и так берет много русских ребят. Живой пример – Коваленко. Это перспективный парень, в сборной играл, и что дальше? Завтра Пиняева возьмут, и он также сядет на лавку. Я могу перечислить двадцать футболистов, которых «Зенит» брал, и они теряли позиции в российском футболе, потому что садились в запас. А потом уходили. К трансферу надо подходить точечно, а не загребать сетями, а потом кого-то выплевывать, а кого-то оставлять.

Елена Григорьевская