​Гилерме может сменить «Локомотив» на другой клуб РПЛ

Голкипер Гилерме может покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», возможность подписания 38-летнего футболиста рассматривает «Сочи».

По данным источника, сочинцы рассматривают варианты с трансфером Гилерме или с его арендой до конца сезона. Действующий контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до середины текущего года.

В сезоне 2023/2024 Гилерме поучаствовал только в пяти кубковых матчах «Локомотива». В них опытный вратарь пропустил пять голов.

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает в таблице РПЛ 4-е место, а «Сочи» - 16-е.