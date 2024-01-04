​Широков объяснил, почему его не привлекает работа тренером

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков высказался о своём отношении к тренерской работе.

Как известно, в настоящий момент Широков работает в клубе «Леон Сатурн» на посту генерального директора.

По словам Широкова, он начал обучаться на тренера только ради понимания внутренних процессов.

«Не хотел и не собирался вообще работать тренером. Одна из причин, почему я не стал продолжать – осознание, что это не совсем моё. Это не приносит мне удовлетворения. Работаешь вроде много, а удовольствия в таком полном объёме нет», - цитирует Широкова Metaratings.

По ходу своей футбольной карьеры Роман Широков поиграл за многие команды, в частности за «Зенит» и «Спартак».