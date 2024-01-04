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​«Зенит» объявил о трансфере бразильца Педро официально

04 Января 2024 • 14:58 Комментировать

Нападающий Педро стал игроком «Зенита». Пресс-служба питерского клуба объявила о реализации опции преимущественного выкупа 17-летнего футболиста у «Коринтианса».

Педро прибудет в расположение «Зенита» уже 12 января, когда игроки будут проходить медицинское обследование перед началом зимних учебно-тренировочных сборов.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, «Зенит» заплатит за Педро 9 миллионов евро.

Добавим, что «Зенит» после восемнадцати туров располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

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