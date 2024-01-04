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Умер бывший тренер «Балтики» Ткаченко

04 Января 2024 • 14:46 Комментировать

Бывший тренер «Балтики» Леонид Ткаченко ушёл из жизни в возрасте 70 лет. Легендарный специалист ранее возглавлял харьковский «Металлист», сборную Украины и целый ряд российских клубов.

Главным клубом в карьере Ткаченко была калининградская «Балтика». Леонид является тренером, который провёл больше всего матчей у руля команды. До своей смерти Ткаченко занимал должность ассистента главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича. В прошлом сезоне команда смогла оформить повышение в Российскую премьер-лигу.

Ткаченко является заслуженным тренером России и мастером спорта СССР. Леонид также выступал за «Балтику» в качестве футболиста с 1971 по 1974 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Леонид Ткаченко
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