Умер бывший тренер «Балтики» Ткаченко

Бывший тренер «Балтики» Леонид Ткаченко ушёл из жизни в возрасте 70 лет. Легендарный специалист ранее возглавлял харьковский «Металлист», сборную Украины и целый ряд российских клубов.

Главным клубом в карьере Ткаченко была калининградская «Балтика». Леонид является тренером, который провёл больше всего матчей у руля команды. До своей смерти Ткаченко занимал должность ассистента главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича. В прошлом сезоне команда смогла оформить повышение в Российскую премьер-лигу.

Ткаченко является заслуженным тренером России и мастером спорта СССР. Леонид также выступал за «Балтику» в качестве футболиста с 1971 по 1974 годы.