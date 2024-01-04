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Борис Игнатьев: «Вместо Ренана «Зениту» нужен игрок, который будет приносить пользу» эксклюзив

04 Января 2024 • 14:09 Комментировать

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «Зенита».

- «Зенит» отдал Ренана в аренду в «Интернасьонал». Это правильное решение?

- Конечно, правильное. Зачем команде футболист, который не соответствует ее назначению и является балластом? На его место надо искать другого подходящего кандидата. Те деньги, которые высвободились, необходимо направить в это русло. Нужен человек, который будет приносить пользу.

- Ренан проиграл конкуренцию за место в составе. У него такой слабый уровень, или это отсутствие мотивации?

- Тут все в комплексе. Может быть, ему не хочется играть в «Зените» или жить в России. Может, его морозы пугают. Может быть много моментов. Приехав из другой страны, игроку бывает сложно адаптироваться. Какая-то из причин проявилась и у него. Ренан проиграл конкуренцию Алипу – хорошему игроку, который завоевал место в основе. А сидеть на лавке безрассудно.

- Мы помним, как плохо начинал в «Зените» Малком, какой катастрофический первый сезон провел Кассьерра. Стоит ли дать еще один шанс после аренды Ренану, или он не нужен команде?

- Это тонкая материя. За игроком будут следить, и просматривать каждый его матч. Надо понять, насколько Ренан стал лучше, круче и нужен ли он питерцам.

- Пишут, что 26-летный центральный защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит». Он нужен в питерском клубе, в котором и так много игроков на эту позицию?

- Не сказал бы, что в «Зените» много квалифицированных защитников. Есть очень талантливые ребята, а есть просто обыкновенные. А питерцы нуждаются в усилении и этой линии в том числе. Я бы рассмотрел на эту позицию более масштабного футболиста.

- Писали, что полузащитником «Зенита» Барриосом интересуется «Бока Хуниорс». Если бы он ушел, питерцы много потеряли бы?

- Конечно. Это темная лошадка, как принято говорить, которая незаметна, но играет большую созидательную роль. С точки зрения позиционной игры, отбора мяча, он один из лучших в российском футболе.

- В СМИ писали, что форвард «Палмейраса» Артур близок к переходу в «Зенит». Нужен ли питерцам нападающий?

- «Зениту» требуется усиление в атаке. У него не хватает креатива, который приносит голы, очки и высокое место. Если питерцы возьмут очень качественного, умелого игрока в атаку, это будет для него большим подспорьем.

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- Какие позиции нуждаются в усилении?

- У «Зенита» состав лучше, чем у многих в РПЛ, но с уходом Малкома, Кузяева команда многое потеряла. Нужно усиление в некоторых позициях, причем хорошего уровня, а не просто для конкуренции. Нужно качество.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев Роберт Ренан ещё теги
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