«Ахмат» и «Сочи» интересуются Куликовым

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов может перейти в «Ахмат» или «Сочи».

По информации «Чемпионата», оба клуба заинтересованы в услугах 25-летнего игрока, который был выставлен «Локомотивом» на трансфер.

В текущем сезоне Куликов провёл за «Локомотив» семь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 700 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Ахмат» с 17 баллами идёт 13-м, а «Сочи», набравшее лишь 11 очков, занимает последнюю 16-ю строчку.