«Пари НН» и «Факел» поспорят за Рыбчинского

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский может сменить команду в зимнее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Пари НН» и «Факел». Ранее сообщалось, что у Рыбчинского также имеется вариант с калининградской «Балтикой».

В текущем сезоне Рыбчинский провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста 1,2 миллиона евро.

Напомним, матчи чемпионата России возобновятся в начале марта текущего года. Первым соперником «железнодорожников» по весенней части сезона станет «Динамо».