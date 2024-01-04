Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым резко высказался о защитнике московского «Спартака» Георгии Джикии, про которого сообщалось, что он может перейти в «Краснодар».

- Куда Джикии «Краснодар»? Зачем он там нужен? Играть или на лавке сидеть? Нужен он там больно сильно! Джикия – это дырка в защите! Может, объявится ещё в Первой лиге или, например, перейдёт в «Рубин» Казань. Он не тянет и вообще никогда мне не нравился. Защитник должен быть боец, должен быть резким, каким был Гранквист в «Краснодаре». Джикию утопил Абаскаль? Да он сам себя утопил! – заключил Обедзинский.

В текущем сезоне чемпионата России Джикия провёл за «Спартак» 6 матчей, последний из которых – 2 сентября как раз таки против «Краснодара».