Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» встал на защиту футболистов, празднующих Новый год за границей.

«Я их понимаю абсолютно, ребята хотят отдохнуть после тяжелого сезона. Любой человек, и семья хотят просто поехать покупаться, отдохнуть и расслабиться. Я считаю это абсолютно нормально.

Кто-то отмечает домашний праздник. Когда я играл, мы тоже уезжали. Хотелось именно в тёплые страны», — сказал Деменко.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», набрав 38 очков. Ближайший преследователь «Зенит» отстаёт на два очка.