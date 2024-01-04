Файзулин рассказал, кто ему нравился больше: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш или Манчини

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Виктор Файзулин назвал тренера, с которым ему было комфортней всего работать. Экс-хавбек «сине-бело-голубых» остановил свой выбор на Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне выиграл Серию А с «Наполи», а ныне возглавляет сборную Италии.

«Если кого-то и выделять, то Спаллетти. Не потому, что он самый лучший, просто мне он показался более харизматичным, да и работали мы вместе дольше всего», – приводит слова Файзулина Bobsoccer.

Напомним, Спаллетти проработал в «Зените» с 2009 по 2014 год. Итальянец выиграл с командой два чемпионства РПЛ и один Кубок России.