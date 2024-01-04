Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Файзулин назвал лучшего игрока РПЛ

04 Января 2024 • 11:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Экс-игрок петербургского «Зенита» Виктор Файзулин назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги. Выбор бывшего полузащитника «сине-бело-голубых» остановился на 21-летнем форварде московского «Динамо» Константине Тюкавине, у которового в этом сезоне на счету 8 голов и 5 результативных передач в 18 матчах чемпионата.

«Лучший игрок РПЛ? Тюкавин. Если он продолжит в том же духе, думаю, у него самые большие шансы заиграть на высоком уровне. Вижу в нём потенциал», – цитирует Файзулина издание Bobsoccer.

Отметим, что Файзулин также назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком современности.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виктор Файзулин Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Января
11:59
Файзулин назвал лучшего игрока РПЛ
11:23
Агент Карраскаля: «Надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги»
09:14
«Локомотив» включился в борьбу за Гравильона
03 Января
11:24
Агент Николича: «Марко точно вернётся в Россию»
29 Декабря
11:44
Силкин: «Российский футбол — одно сплошное разочарование»
10:17
Корнаухов: «Личка находит баланс в игре «Динамо»
26 Декабря
11:40
Силкин: «Во второй части сезона «Динамо» даст жару»
11:11
Аленичев: «Первую часть чемпионата Дзюба провёл не на своём уровне»
10:58
Бышовец рассказал, чего не хватает «Лкомотиву» для борьбы за чемпионство
24 Декабря
14:23
Аксёнов объяснил, почему Марадишвили не смог закрепиться в «Локомотиве»
14:09
Аксёнов считает, что Тикнизяну не стоит торопиться с переездом в Европу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
12:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» узнали своих соперников на турецких сборах
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Не понимал он русскую душу» – Файзулин рассказал, почему у Манчини не получилось в «Зените»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Файзулин рассказал, кто ему нравился больше: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш или Манчини
11:59 · Россия. Премьер-лига
Файзулин назвал лучшего игрока РПЛ
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля: «Надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Черноморца» Кумбурович: «Мечтаю играть за «Зенит»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Ренан прокомментировал свой уход из «Зенита» 1
09:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» 1 официально
09:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» включился в борьбу за Гравильона
03 Января
21:36 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил второй гол в сезоне за «Аталанту» 2
21:28 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Сассуоло»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко верит, что российские команды скоро допустят к официальным турнирам
20:17 · Россия. Премьер-лига
Агент потенциального новичка «Спартака» Мусы отреагировал на последние слухи
Все новости
Рекомендуем