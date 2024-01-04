Файзулин назвал лучшего игрока РПЛ

Экс-игрок петербургского «Зенита» Виктор Файзулин назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги. Выбор бывшего полузащитника «сине-бело-голубых» остановился на 21-летнем форварде московского «Динамо» Константине Тюкавине, у которового в этом сезоне на счету 8 голов и 5 результативных передач в 18 матчах чемпионата.

«Лучший игрок РПЛ? Тюкавин. Если он продолжит в том же духе, думаю, у него самые большие шансы заиграть на высоком уровне. Вижу в нём потенциал», – цитирует Файзулина издание Bobsoccer.

Отметим, что Файзулин также назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком современности.