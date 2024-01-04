Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Карраскаля: «Надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги»

04 Января 2024 • 11:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Пабло Боселли, агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, поделился ожиданиями от игры своего клиента во второй части нынешнего сезона.

«Мы все надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги. Не секрет, насколько талантлив Карраскаль и мы ждём, что он выдаст отличную вторую часть сезона», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль перешёл в «Динамо» летом прошлого года из ЦСКА. В составе «бело-голубых» 25-летний колумбиец успел провести 15 матчей, сумев отметиться в них одной результативной передачей.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хорхе Карраскаль Пабло Боселли ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Января
11:59
Файзулин назвал лучшего игрока РПЛ
11:23
Агент Карраскаля: «Надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги»
09:14
«Локомотив» включился в борьбу за Гравильона
03 Января
11:24
Агент Николича: «Марко точно вернётся в Россию»
29 Декабря
11:44
Силкин: «Российский футбол — одно сплошное разочарование»
10:17
Корнаухов: «Личка находит баланс в игре «Динамо»
26 Декабря
11:40
Силкин: «Во второй части сезона «Динамо» даст жару»
11:11
Аленичев: «Первую часть чемпионата Дзюба провёл не на своём уровне»
10:58
Бышовец рассказал, чего не хватает «Лкомотиву» для борьбы за чемпионство
24 Декабря
14:23
Аксёнов объяснил, почему Марадишвили не смог закрепиться в «Локомотиве»
14:09
Аксёнов считает, что Тикнизяну не стоит торопиться с переездом в Европу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 10
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 6
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
«Зенит» заплатит 5 миллионов евро за бразильца 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
12:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» узнали своих соперников на турецких сборах
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Не понимал он русскую душу» – Файзулин рассказал, почему у Манчини не получилось в «Зените»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Файзулин рассказал, кто ему нравился больше: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш или Манчини
11:59 · Россия. Премьер-лига
Файзулин назвал лучшего игрока РПЛ
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля: «Надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Черноморца» Кумбурович: «Мечтаю играть за «Зенит»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Ренан прокомментировал свой уход из «Зенита» 1
09:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» 1 официально
09:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» включился в борьбу за Гравильона
03 Января
21:36 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил второй гол в сезоне за «Аталанту» 2
21:28 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Сассуоло»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко верит, что российские команды скоро допустят к официальным турнирам
20:17 · Россия. Премьер-лига
Агент потенциального новичка «Спартака» Мусы отреагировал на последние слухи
Все новости
Рекомендуем