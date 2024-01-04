Агент Карраскаля: «Надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги»

Пабло Боселли, агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, поделился ожиданиями от игры своего клиента во второй части нынешнего сезона.

«Мы все надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги. Не секрет, насколько талантлив Карраскаль и мы ждём, что он выдаст отличную вторую часть сезона», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль перешёл в «Динамо» летом прошлого года из ЦСКА. В составе «бело-голубых» 25-летний колумбиец успел провести 15 матчей, сумев отметиться в них одной результативной передачей.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка.