Миранчук оформил второй гол в сезоне за «Аталанту»

Блестящий вечер проводит полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Его команда дома не без его участия громит «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии, а Алексею удалось забить гол и довести счёт до разгромного на 72-й минуте – 3:0. Ассистировал россиянину также забивавший в этой встрече Шарль де Кетеларе.

Напомним, ранее в этой игре Алексей оформил предголевой пас в первом тайме и голевой пас на де Кетеларе уже в тайме втором.

Таким образом, у Миранчука в сезоне два гола и три голевые передачи во всех турнирах.

Текстовая трансляция матча доступна на нашем портале. К концу подходит вторая половина встречи.