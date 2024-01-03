Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Сассуоло»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче против «Сассуоло». Команды в эти минуты играют в Бергамо в рамках Кубка Италии на стадии 1/8 финала турнира.

Марио Пашалич прострелил с левого фланга от лицевой линии, Миранчук филигранно скинул мяч на Шарля де Кетеларе, который сделал свою бомбардирскую работу, поразив ворота гостей – 2:0.

Напомним, что в первом тайме матча Миранчук оформил предголевой пас, благодаря которому бергамаски смогли открыть счёт в поединке.

Текстовую трансляцию игры «Аталанта» - «Сассуоло» проводит наш портал. В разгаре второй тайм.